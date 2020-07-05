Журналистку Прокопьеву приговорили к штрафу из-за оправдания терроризма

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Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде признал виновной журналистку Светлану Прокопьеву по делу об оправдании терроризма. В наказание ей назначили штраф в 500 тысяч рублей, прокуратура требовала приговорить её к шести годам колонии.

Ноутбук журналистки суд постановил изъять в пользу государства. Изъятый при обыске диктофон ей вернут. Помимо этого, Прокопьевой не запретили заниматься журналистской деятельностью, как запрашивало гособвинение.

Председательствующим судьёй был Андрей Морозов. Сразу после оглашения приговора в зале начали кричать «позор», «бессовестные люди». Прокопьева сообщила журналистам, что рассчитывала на оправдательный приговор и собирается обжаловать вынесенной сейчас решение.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после авторской передачи на псковском «Эхе Москвы» в ноябре 2018 года. В эфире она говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Там на входе подорвался 17-летний подросток, сообщивший за несколько минут до этого в соцсетях, что идёт на это, потому что «ФСБ фабрикует дела и пытает людей». Рассуждая о причинах случившегося, журналистка предположила, что на такой поступок юношу толкнуло репрессивное государство, создавшее такие условия, что молодой человек не видел для себя другой возможности выразить политический протест.

Текстовая версия этой передачи была впоследствии опубликована Псковской лентой новостей. По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.

Первое заседание суда по делу Прокопьевой должно было состояться 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса рассмотрение началось только 16 июня. На переносе процесса настаивала сама журналистка, опасаясь, что карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить его. 3 июля гособвинение попросило суд приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

Кроме того, предлагается запретить ей заниматься журналистикой в течение четырёх лет. В обосновании своей позиции прокуратура сослалась на выводы экспертов о том, что публикация материала «Репрессии для государства» могла повлечь наступление общественно опасных последствий.