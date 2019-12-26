https://static.news.ru/photo/382e51ee-27ff-11ea-9b7a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Полухина Фото: Юлия Полухина/facebook.com

Следственный комитет отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Её держали в Главном управлении МВД по Москве на Петровке, 38.

Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин. Оперативники нагрянули в квартиру Полухиной рано утром 26 декабря. Обыски проводились с 06:00 до 10:00 утра. У спецкорра изъяли два ноутбука, два жёстких диска и телефон. Также от неё потребовали выдать пароли доступа к электронным устройствам.

В Следственном комитете связали проведение обыска с наличием информации о хранении дома у журналистки материалов, подтверждающих преступную деятельность членов организации «Единые народные общинные товарищества» («Е.Н.О.Т.»). «Новая газета» публиковала расследование Полухиной о них.

В декабре частную военную компанию «Е.Н.О.Т. корп.» признали преступной организацией, участники которой, «прикрываясь пропагандой патриотизма», занимались вымогательствами, разбоями, кражами и другими преступлениями. В группе состояли военные, в том числе офицер ГРУ Минобороны Денис Карабан по прозвищу Белка, писал NEWS.ru.