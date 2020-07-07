Журналистку Бекбулатову увезли на допрос как свидетеля по делу Сафронова

https://static.news.ru/photo/cdbdb5a0-c058-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова проходит по делу задержанного несколькими часами ранее Ивана Сафронова как свидетель. Утром в её квартире прошёл обыск.

Журналистка успела сообщить главе правозащитной организации «Агора» Павлу Чикову, что к ней домой пришли силовики, и после этого перестала выходить на связь. Как позже выяснилось, следственные действия были связаны с делом советника госкорпорации Роскосмос Ивана Сафронова. Это бывший журналист «Коммерсанта», которого теперь подозревают в госизмене.

Чиков сообщил, что Бекбулатову после обыска увезли на допрос, вместе с ней находится адвокат Николай Васильев.

В 2012 — 2017 годах Таисия Бекбулатова работала с Иваном Сафроновым в «Коммерсанте» и, по некоторым данным, являлась его девушкой. Затем Бекбулатова стала спецкорром «Медузы», а недавно основала интернет-журнал «Холод».

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. ФСБ подозревает бывшего журналиста в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Сафронов проработал в «Коммерсанте» 10 лет и уволился весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Перед этим изданию пришлось удалить его статью о поставках Россией Египту истребителей Су-35. Против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Этой весной со ссылкой на свои источники новости о поставках передали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин пояснил, что доступа к закрытой информации Сафронов не имел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие коллеги Сафронова вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. Однако их начали задерживать. Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Решение о мере пресечения сегодня примет Лефортовский суд Москвы.