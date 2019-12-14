Журналистка из Словакии Барбора Жачикова получила серьёзную травму во время хоккейчного матча.
Сообщается, что во время игры шайба вылетела на трибуны и попала прямо в лицо девушке. В результате попадания девушка получила сотрясение мозга, перелом лицевой кости и повреждение глаза. На данный момент врачи стремятся сохранить журналистке зрение. Отмечается, что теперь ей необходимо будет пройти пластическую операцию,
Барбора Жачикова поблагодарила всех за поддержку в Facebook и сказала, что вернётся более сильной, чем была.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московская журналистка ушла в церковь и не вернулась. Она ушла без телефона, документов и денег.
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