Барбора Жачикова Барбора Жачикова Фото: BarboraZiacikovaRTVS/facebook.com

Журналистка из Словакии Барбора Жачикова получила серьёзную травму во время хоккейчного матча. 

Сообщается, что во время игры шайба вылетела на трибуны и попала прямо в лицо девушке. В результате попадания девушка получила сотрясение мозга, перелом лицевой кости и повреждение глаза. На данный момент врачи стремятся сохранить журналистке зрение. Отмечается, что теперь ей необходимо будет пройти пластическую операцию, пишет РЕН ТВ. 

Барбора Жачикова поблагодарила всех за поддержку в Facebook и сказала, что вернётся более сильной, чем была.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московская журналистка ушла в церковь и не вернулась. Она ушла без телефона, документов и денег. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях