Журналистка в Хабаровске объявила голодовку против «арестной карусели»

В Хабаровске объявила голодовку журналистка местного издания «Просто газета» Татьяна Хлестунова, находящаяся в спецприёмнике по административной статье. Коллеги считают, что она стала жертвой так называемой арестной карусели, направленной на то, чтобы незаконно держать в изоляции журналистов, освещающих протесты, которые продолжаются в городе уже 150 дней. Голодовку, как выяснилось, Хлестунова держит с конца ноября. В ситуации разбирался NEWS.ru.

Об объявлении Хлестуновой голодовки сообщил российский независимый Профсоюз журналистов. По информации организации, в спецприёмник к ней долго не допускали врача, он смог её осмотреть только 9 декабря.

Женщину отправили под арест 30 ноября после того, как 28 ноября она была задержана на очередной акции в поддержку находящегося в СИЗО экс-губернатора края Сергея Фургала. Её признали виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП в участии в несогласованном массовом мероприятии, прошедшем 7 ноября, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов, и назначили четверо суток ареста.

Сразу же как Хлестунова вышла на свободу, её задержали опять и арестовали уже на 10 суток по той же статье, но уже за акцию 28 ноября — где, по словам коллег, она присутствовала как корреспондент, имея соответствующую аккредитацию издания.

На свободу журналистка должна выйти 12 декабря, к тому моменту её голодовка продлится уже две недели.

К сожалению, реалии сегодняшней «свободы слова» в СМИ в Хабаровске таковы, что журналисты, активисты готовы к задержанию, но это их не пугает. И Татьяна не первая из прессы, кто попал под пресс системы. Механизм отработан. Журналисты, создавшие свой хабаровский профсоюз, сплотились и отслеживают судьбу каждого, общественники, адвокаты работают, — прокомментировала событие редактор «Просто газеты» Наталья Михайлова.

Профсоюз журналистов в своём заявлении потребовал немедленно обеспечить доступ врача к Татьяне Хлестуновой, чтобы проверить её физическое состояние и предоставить эту информацию её семье и коллегам.

Татьяна Хлестунова (слева) просто-газета.рф

Организация сообщает, что задержания журналистов и блогеров, освещающих протесты в Хабаровске, систематически практикуются с лета 2020 года.

В настоящий момент целый ряд журналистов и блогеров в крае подверглись запугиванию, слежке, давлению и репрессиям. В их отношении в последнее время применяется тактика, которую сами они назвали «арестные карусели». Это ситуация, когда приговорённый к относительно короткому аресту журналист вновь и вновь задерживается после того, как его освободили. Ряд признаков свидетельствуют о том, что речь идёт о тактике, выработанной репрессивными органами совершенно осознанно, отмечает профсоюз.

Так, 15 октября на журналиста канала RusNews Сергея Плотникова напали неизвестные люди в масках, отвезли в лес, избили и угрожали. В частности, они стреляли ему под ноги и требовали «сотрудничать», при этом не объясняя, с кем именно и каким образом. В завершение ему заявили, что «так будет с каждым журналистом».

До этого, 31 июля, журналист порталов RusNews и Newsader, блогер Дмитрий Тимошенко был задержан сотрудником в штатском. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге и дали пять суток ареста. Второй раз его задержали 21 августа во время освещения административного суда над одним из протестующих. При этом у него имелось удостоверение сотрудника СМИ. Ему дали ещё трое суток — опять же за участие в несанкционированной акции. 11 ноября его задержали в третий раз — у спецприёмника, к которому он прибыл, чтобы передать лекарства коллеге Андрею Соломахину. Тимошенко получил ещё сутки ареста.

8 октября у подъезда своего дома был задержан журналист портала Newsader Алексей Филимонов. Его обвинили в том, что 28 сентября он участвовал в несанкционированном шествии. Пять дней спустя суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей, несмотря на то что судье были предоставлены пресс-карта, трудовой договор и публикации Филимонова. 10 октября на митинге его задержали снова и оштрафовали на 15 тысяч рублей — полицейские на суде заявили, что он якобы не предъявил пресс-карту. Противоречащие этому свидетельства защиты суд отклонил.

6 ноября был задержан журналист Sotavision и Newsader Андрей Соломахин, который сутки провёл в изоляторе, был оштрафован на 10 тысяч рублей судом, а после задержан повторно. При задержании к нему было применено насилие, а по итогам нового судебного заседания он был арестован на шесть суток «за участие в шествии», которое проходило гораздо раньше. Пока он отбывал наказание, над ним был устроен ещё один суд — за неповиновение полиции, его приговорили ещё к семи суткам ареста.

10 ноября задержали журналиста канала Sotavision Дмитрия Хетагурова во время разгона протестной акции, но отпустили без составления протокола. На следующий день его задержали, когда он освещал одиночный пикет, и завели административное дело. Ему дали сутки ареста, а на выходе из изолятора задержали снова, обвинив в участии в другой акции. Второй раз ему дали уже пять суток ареста.

12 ноября задержали журналистку порталов Activatica и RusNews Екатерину Бияк «за участие в несанкционированном шествии», сутки продержали в изоляторе, затем оштрафовали на 10 тысяч рублей. После суда прямо на выходе из зала заседаний её сразу же задержали за участие в другой акции и дали двое суток ареста.

Журналиста газеты «Арсеньевские вести» Бориса Жирнова также задержали во время освещения акции 12 ноября и сутки продержали в спецприёмнике, после чего оштрафовали на 10 тысяч рублей, а на выходе из суда задержали снова за участие в другом митинге. Суд арестовал его на трое суток.

30 сентября на акции протеста была задержана журналистка портала RusNews Александра Рунова. Её оштрафовали на 10 тысяч рублей, а 3 декабря её задержали вновь. В полиции на неё составили протокол за участие в акциях 24 и 28 ноября и оштрафовали вновь.

Протесты, о которых идёт речь, начались 11 июля 2020 года в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. До 18 июля силовики не мешали протестующим, после чего началась кампания подавления массовых выступлений. Сам Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к заказным убийствам.