https://static.news.ru/photo/2d306496-3932-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Избитая сотрудница московской школы № 113 «всегда относилась с пониманием ко всем студентам», считает бывшая ученица пострадавшей, а ныне журналист Юлия Перепелова. По её словам, учительница «доброжелательная и справедливая женщина».

Она была моим классным руководителем в старших классах. Преподавала физику и астрономию. Всегда относилась с пониманием ко всем студентам. Я не слышала, чтобы кто-то негативно о ней отзывался, — рассказала девушка корреспонденту NEWS.ru.

По её словам, всё дело в родителях школьника, который якобы избил учительницу, и в воспитании мальчика или в психологическом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что якобы 15-летний школьник ударил учительницу по лицу. Кроме того, он устроил разгром в кабинете, разбил стёкла и начал бросаться предметами. В настоящее время пострадавшую госпитализировали в больницу. Самого подростка смогла остановить только бабушка, которую срочно вызвали в школу.

Ученик восьмого класса решил отомстить преподавательнице за то, что она вырвала у него наушник из уха и оборвала провода.