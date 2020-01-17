Избитая сотрудница московской школы № 113 «всегда относилась с пониманием ко всем студентам», считает бывшая ученица пострадавшей, а ныне журналист Юлия Перепелова. По её словам, учительница «доброжелательная и справедливая женщина».
Она была моим классным руководителем в старших классах. Преподавала физику и астрономию. Всегда относилась с пониманием ко всем студентам. Я не слышала, чтобы кто-то негативно о ней отзывался, — рассказала девушка корреспонденту NEWS.ru.
По её словам, всё дело в родителях школьника, который якобы избил учительницу, и в воспитании мальчика или в психологическом состоянии.
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Ученик восьмого класса решил отомстить преподавательнице за то, что она вырвала у него наушник из уха и оборвала провода.
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