Ростовского журналиста-расследователя Резника объявили в розыск

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста Сергея Резника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Журналист Резник объявлен в розыск. <...> Какие к нему вопросы, пока неизвестно, — сообщил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Readovka, Резник специализируется на коррупционных расследованиях. Отмечается, что в 2013 году журналиста осудили за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1,5 года колонии. Резник в данный момент находится не в России, говорится в сообщении. Сам он считает, что его «заказали».

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего заключённого программиста Сергея Савельева. Именно он передал Gulagu.net архив видео с пытками заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Сообщается, что он разыскивается по уголовному делу.

Дело находится в производстве Главного управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области. Детали основания для розыска Сергея Савельева не раскрываются. Говорится лишь, что бывший заключённый является сейчас подозреваемым по какому-то уголовному делу.