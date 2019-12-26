https://static.news.ru/photo/eff9b566-27c8-11ea-a260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину обыскали и увезли на допрос в неизвестном направлении. Издание сообщает, что следственные действия связаны с её публикациями о конфликте на востоке Украины.

Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента, и допустить для участия в них адвоката. Пока всё это похоже на похищение, — говорится в заявлении редакции на сайте «Новой газеты».

В настоящее время отец детей забрал их к себе, связи с журналисткой нет. Поводом для следственных действий, как сообщает издание, стали публикации о незаконных вооружённых формированиях на территории Донбасса и Луганска, а также расследование фактов контрабанды. Речь идёт о так называемой ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.». Её члены в настоящее время привлечены к уголовной ответственности в Краснодарском крае.

Возможно, следствие посчитало, что раз она с ними общалась, то у неё может быть какая-то важная для дела информация, — предположила пресс-секретарь «Новой» Надежда Прусенкова, комментируя ситуацию «Интерфаксу».

В декабре частную военную компанию «Е.Н.О.Т. корп.» признали преступной организацией, участники которой, «прикрываясь пропагандой патриотизма», занимались вымогательствами, разбоями, кражами и другими преступлениями. В группе состояли военные, в том числе офицер ГРУ Минобороны Денис Карабан по прозвищу Белка, писал NEWS.ru.