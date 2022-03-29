Журналиста «Известий» ранили в ногу под Мариуполем

Сотрудник издания «Известия» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем, сообщается в источнике. В ресурсе указали, что Северьянова ранил украинский снайпер. Данные о состоянии здоровья военного журналиста уточняются.

Военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем — снайперская пуля попала ему в ногу. Информация об этом поступила 29 марта, — сказано в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, состояние журналиста стабильное.

Две недели назад на Украине во время обстрела погибла журналистка Александра Кувшинова. Местная журналистка сопровождала съёмочную группу телеканала Fox News и находилась в том же автомобиле, где ехал также погибший в ходе обстрела телеоператор Пьер Закржевски.

До этого стало известно о гибели на Украине американского журналиста Брента Рено. Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил о том, что журналист был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. По данным издательского дома Time, в последнее время американец занимался видеопроектом о беженцах.