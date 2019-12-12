https://static.news.ru/photo/0935a21c-1cff-11ea-affd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов скончался в приёмном покое больницы, сообщает «Интерфакс».

По предварительной версии, причиной смерти журналиста стал внезапный разрыв бедренной артерии. Департамент здравоохранения Москвы в настоящий момент проводит проверку по факту случившегося.

Точная причина смерти будет установлена только по результатам вскрытия. Предварительно можем сказать, что пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельных инъекций неизвестных веществ, — уточнили в департаменте здравоохранения.

О приезде к себе медиков журналист написал утром 10 декабря на своей странице в Facebook. По его словам, он выписался после операции из госпиталя 9 декабря и вечером у него открылось кровотечение.

А самое неприятное, что я никак не могу понять, почему и отчего такое кровотечение? И как на будущее его купировать? Тоскливо мне и страшно. Немного, — отметил он.

По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, Виноградов умер в ночь на 12 декабря. Он уточнил, что ранее журналист действительно вызывал врачей скорой, которые сделали ему перевязку и посоветовали приложить замороженную курицу. Однако по некоторым данным, позже приезжали ещё врачи, которые его госпитализировали.

На сайте «Вечерней Москвы» указано, что Михаилу Виноградову было 42 года.

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