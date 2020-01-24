https://static.news.ru/photo/db5127ce-3ed0-11ea-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодой человек в ходе конфликта убил двух пенсионеров в Краснодарском крае. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

В правоохранительных органах сообщили, что молодой человек проживал на территории домовладения пенсионеров. Ночью он проснулся от того, что один из потерпевших, 71-летний мужчина, пытался снять с него штаны. Произошёл конфликт, и парень убил пенсионера. К месту происшествия пришёл второй сожитель, которого молодой человек также избил. Он нанёс ему множественные удары деревянной шваброй и металлическим совком. Пострадавший скончался на месте.

Расследованием дела занимался СК по Краснодарскому краю, передаёт РИА Новости.

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