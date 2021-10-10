Жителям Оренбуржья предложили обменять алкоголь на еду

Власти Оренбургской области предложили местным жителям обменять алкоголь на продуктовые наборы, стоимость которых, по словам правительства, в разы превышает стоимость суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее стало известно, что число жертв суррогатного алкоголя выросло до 34 человек.

Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети «Желен». Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел её, — говорится в сообщении правительства.

Также стало известно, что областные власти начали информационную кампанию об опасности суррогатной алкогольной продукции. Помимо медиаресурсов, в Орске, где был обнаружен склад контрафактного алкоголя, задействованы автомобили с громкоговорителями и привлечены около 600 человек для подворовых и подомовых обходов, во время которых жителей предупреждают об опасности подобной продукции, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в области скончались ещё два человека от отравления суррогатным алкоголем. Таким образом, общее число погибших составляет 34 человека. Всего отравились 67 человек.

По факту произошедшего возбуждено шесть уголовных дел, объединённых в одно производство. Задержаны десять человек, причастных к продаже суррогата. Восемь из них заключены под стражу.