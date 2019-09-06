Жителей села Каменка в Ачинском районе Красноярского края вывезли в Малиновский пункт временного размещения из-за работ по утилизации боеприпасов.
Официального объявления об эвакуации не было. Люди покинули свои дома с личного согласия. Как сообщает
В августе 2019 года в Ачинском районе произошли две серии взрывов на складах боеприпасов с разницей в несколько дней. Как писал News.ru, в результате ЧП пострадали около 40 человек. Во время первой серии взрывов один человек погиб. Более 1200 жителей района потребовали после инцидента материальных компенсаций в органах соцзащиты.