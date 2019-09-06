https://static.news.ru/photo/53ef9c1e-d19a-11e9-8541-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achpod/Global Look Press

Жителей села Каменка в Ачинском районе Красноярского края вывезли в Малиновский пункт временного размещения из-за работ по утилизации боеприпасов.

Официального объявления об эвакуации не было. Люди покинули свои дома с личного согласия. Как сообщает сайт Ачинского района, в находящейся недалеко от села воинской части проходит плановая утилизация боеприпасов. Согласно сообщению, действия военнослужащих направлены на то, чтобы жители района смогли «без страха вернуться в свои жилища, на приусадебные участки и рабочие места».

В августе 2019 года в Ачинском районе произошли две серии взрывов на складах боеприпасов с разницей в несколько дней. Как писал News.ru, в результате ЧП пострадали около 40 человек. Во время первой серии взрывов один человек погиб. Более 1200 жителей района потребовали после инцидента материальных компенсаций в органах соцзащиты.