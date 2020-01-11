https://static.news.ru/photo/6ae24e7a-3483-11ea-bddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционный активист Карим Ямадаев арестован по решению Набережночелнинского городского суда в Татарстане. Ходатайство следствия было удовлетворено в субботу, 11 января.

Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Его арестовали до 29 марта 2019 года, — приводит «Интерфакс» слова адвоката оппозиционера Павла Терентьева.

Отмечается, что в дисклеймере к видеоролику, автором идеи которого является Ямадаев, говорится, что его авторы не стремятся к пропаганде насилия и к разжиганию ненависти, а любые совпадения героев с реальными людьми являются случайными.

Ранее NEWS.ru писал, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов. По версии следствия, преступления предполагались в новогодние праздники.