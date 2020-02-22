https://static.news.ru/photo/8edbfc60-558d-11ea-a2d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тушинский суд Москвы принял решение выписать мужчине, который размещал во «ВКонтакте» экстремистские материалы и нацистскую символику, сразу 25 штрафов за один день. Об этом сказано в материалах суда.

Согласно документам, по каждому случаю ему придётся заплатить по одной тысяче рублей. При этом 12 из 25 взысканий мужчина получил за публикацию рун «Одал» и «Альгиз», пишет Znak.com.

Остальные штрафы на него наложили за размещение на своей странице фотографий с символом «Чёрное солнце» и символикой танковой дивизии «Мёртвая голова». Кроме того, в этот же день он решил опубликовать флаг и герб Третьего рейха.

Однако на фотографиях он не остановился и решил дополнить картину включёнными в список экстремистских материалов песнями групп «Коловрат», «Банды Москвы», «За новый рассвет» и «Доберман». Житель Москвы свою вину признал, однако заверил суд, что скачивал фото и песни только для себя.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Дмитрий Лило видит опасность в законопроекте Госдумы, который отменяет наказание за демонстрацию нацистской и экстремистской символики.