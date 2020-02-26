Жителя башкирского горда Стерлитамак оштрафовали на три тысячи рублей за то, что он устроил пикник на балконе многоквартирного дома.
Мужчина установил там мангал, разжёг угли и занялся приготовлением шашлыка. Соседи заметили дым и позвонили в экстренные службы.
Прибывшие по вызову спасатели установили обстоятельства инцидента. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении,
Ранее NEWS.ru писал, что в России с 1 октября 2019 года вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Его нарушителям грозит штраф до трёх тысяч рублей. Если эти действия приведут к пожару, то размер взыскания возрастёт до 50 тысяч рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен