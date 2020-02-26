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Басманный суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, который проходит по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Он переведён под домашний арест, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство во следствия и изменить Коновалову меру пресечения на домашний арест, — огласила решение судья Левашова. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин на заседании заявил, что не против...