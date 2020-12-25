Жителя Сахалина заподозрили в убийстве возлюбленной после корпоратива

https://static.news.ru/photo/13901f7e-4677-11eb-b80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мужчину, проживающего на территории Южно-Сахалинска, заподозрили в убийстве возлюбленной, которая рассказала ему, как отдохнула на корпоративной вечеринке. Об этом журналистам в пятницу, 25 декабря, рассказали представители СУ СК по Сахалинской области.

Исходя из обнародованной информации, в Южно-Сахалинске в одной из квартир по улице Емельянова было обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. По факту смерти местной жительницы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, трагедия произошла 22 декабря. Вечером указанного дня женщина в нетрезвом состоянии вернулась домой с корпоратива. Там она продолжила пить спиртное, но уже не с коллегами, а со своим 57-летним сожителем. Женщина рассказала возлюбленному, что встретила на вечеринке своего бывшего мужа. Сожитель покойной приревновал любимую к экс-супругу, из-за чего между ними произошла ссора.

В процессе скандала мужчина нанёс не менее 15 ударов кулаками и ногами по телу потерпевшей. Смерть женщины наступила на месте происшествия от острой дыхательной недостаточности в результате тупой травмы грудной клетки, — цитирует сообщение РИА Новости.

В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательства. Также решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.

Как ранее писал NEWS.ru, житель города Армавир убил свою сожительницу и её девятилетнего брата. В его отношении возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, преступление было совершено на почве ревности. Убийца записал видеообращение и рассказал, что его возлюбленная с августа имела регулярную интимную связь с другим молодым человеком.