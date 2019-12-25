https://static.news.ru/photo/40c8024d-e3ca-41db-a08d-a16201caa80d_660.jpg Фото: wikimedia.org/Max071086/CC BY-SA 3.0

Посетитель продуктового магазина в подмосковной Истре рассказал об избиении в момент совершения покупок из-за съеденной конфеты.

По словам пострадавшего Ильи, инцидент произошёл в кондитерском отделе магазина на улице Почтовой. Мужчина рассказал, что они с другом хотели попробовать конфету перед покупкой, сообщает сайт РЕН ТВ.

Взяли одну на двоих, попробовали. Нам понравилось, стали набирать побольше. К нам подходят два сотрудника, один представляется администратором, и начинают кричать — что вы делаете, зачем? Мы объяснили, что всё оплатим, но это их не успокоило, — поделился пострадавший.

Также он добавил, что после словесной перепалки не представившийся молодой человек вцепился в него, а потом ударил головой в нос. По словам Ильи, агрессивный сотрудник едва не разорвал на нём одежду, а также из-за удара у него возникли осложнения после операции на носу.

Как ранее писал NEWS.ru, суд в Курганской области приговорил к ограничению свободы экс-полицейского из города Шумиха, который избил посетителя ночного клуба.