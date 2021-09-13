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Россиянина задержали, когда он нёс жене в подарок килограмм конопли

10:35, 14 сентября 2021
Россиянина задержали, когда он нёс жене в подарок килограмм конопли Фото: unsplash.com
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Сотрудники ГИБДД в городе Немане Калининградской области остановили подозрительного мужчину, который побежал после просьбы показать, что в пакете. Его задержали и обнаружили в пакете более килограмма конопли. Задержанный объяснил, что нёс её в подарок жене. Об этом сообщил «Подъём».

Беглец был задержан на соседней улице. Оказалось, причиной для спешки и дальнейшего бегства был пакет, в котором обнаружено наркосодержащее растение весом более килограмма. Это относится к крупному размеру, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

За хранение наркотических средств в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее президент РАН Александр Сергеев рассказал о пользе конопли для экономики страны. России следует выращивать коноплю для того, чтобы снизить объём выбросов парниковых газов и избежать углеродного налога. Учёный пояснил, что показатели депонирования углерода у конопли лучше, чем у лиственного леса.

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