Россиянина задержали, когда он нёс жене в подарок килограмм конопли

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Двое мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки в Подмосковье, работали на стройке одного из местных СНТ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа. Представители властей отметили, что мужчины не имеют отношения к общежитию в селе Бужаниново, около которого вечером 13 сентября прошёл митинг местных жителей.

Предполагаемые убийцы вообще к этому общежитию отношения не имеют. Данные граждане работают на стройке в СНТ, соответственно, там и проживают. Просто жители пришли к максимальному скоплению данных иностранных граждан. Те,...