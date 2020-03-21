https://static.news.ru/photo/24066000-6b32-11ea-843d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве трёх человек.

Следствие считает, что конфликт произошёл во время застолья. Один из мужчин оскорбил подозреваемого, а тот разозлился, схватил нож и стал им бить присутствующих. В результате трое скончались, а один получил ранения.

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть троих потерпевших, 28-летнего мужчину госпитализировали, — привели сообщение следственного управления СКР по региону в «Интерфакс».

Отмечается, что жертвами конфликта стали две женщины 34 и 57 лет, а также мужчина 39 лет.

В агентстве уточняют, что все участники застолья — лица без определённого места жительства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 55-летняя жительница Челябинска сошла с ума и убила своего престарелого слепого отца. Суд принял решение отправить женщину в психиатрическую лечебницу. Она сама позвонила в полицию, врачам и родственникам, рассказав о происшедшем.