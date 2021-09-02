Жителя Казани убили из-за купюр «банка приколов»

В Казани двое мужчин поссорились из-за купюр «банка приколов», и один застрелил другого. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СКР по Республике Татарстан.

Преступление было совершено 2 сентября в одном из многоэтажных домов по улице Минской. Тело убитого мужчины нашли на лестничной площадке между 14-м и 15-м этажами.

По подозрению в убийстве задержали 36-летнего местного жителя. В ходе допроса он признался в содеянном.

Согласно материалам уголовного дела, двое мужчин заключили сделку купли продажи двух земельных участков и цеха по выделке шкур. Сумма договора составила шесть миллионов рублей. После оформления сделки они поехали домой к подозреваемому. Причём у того при себе был не только кейс с деньгами, но и карабин «Сайга».

Пока мужчины поднимались в лифте, продавец обнаружил, что в кейсе, который отдал ему покупатель, вместо денег лежат купюры «банка приколов». Он начал предъявлять оппоненту претензии, а тот в ответ выстрелил в него.

После этого злоумышленник вытащил тело убитого на площадку и вместе с отцом попытался выехать из Казани. Однако его задержали в ходе плана «Перехват». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суде о его аресте.

Видео с места преступления опубликовал LIFE. На нём видно, как двое мужчин, один из которых вооружён, заходят в лифт, а через некоторое время последний возвращается на этаж и быстро уходит.

Знакомые подозреваемого охарактеризовали его как добродушного и общительного человека. Они считают, что убийство было случайным.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате пострадали пять человек. Стрелка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.