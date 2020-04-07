Жителя Казани привлекут к ответственности за смерть пациента скорой помощи

https://static.news.ru/photo/d5c1b02a-78f1-11ea-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет Казани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, из-за которого в машине скорой помощи умер пациент. Водитель легкового автомобиля не пропустил медиков.

По информации пресс-службы СК РФ, трагический инцидент произошёл 30 марта. Медики везли в больницу человека, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Следствие полагает, что из-за действий водителя легковушки врачам не удалось своевременно доставить пациента.

Дело возбуждено по статье УК РФ о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, повлёкшей по неосторожности смерть пациента. Жителю Казани грозит до четырёх лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кузбассе следовавший на вызов автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе после столкновения с легковушкой.