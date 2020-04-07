Происшествия

Жителя Казани привлекут к ответственности за смерть пациента скорой помощи

19:55, 07 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет Казани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, из-за которого в машине скорой помощи умер пациент. Водитель легкового автомобиля не пропустил медиков.

По информации пресс-службы СК РФ, трагический инцидент произошёл 30 марта. Медики везли в больницу человека, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Следствие полагает, что из-за действий водителя легковушки врачам не удалось своевременно доставить пациента.

Дело возбуждено по статье УК РФ о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, повлёкшей по неосторожности смерть пациента. Жителю Казани грозит до четырёх лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кузбассе следовавший на вызов автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе после столкновения с легковушкой.

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