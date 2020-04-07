Жителя Казани привлекут к ответственности за смерть пациента скорой помощи

Следственный комитет Казани возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, из-за которого в машине скорой помощи умер пациент. Водитель легкового автомобиля не пропустил медиков.
По информации пресс-службы СК РФ, трагический инцидент
Дело возбуждено по статье УК РФ о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, повлёкшей по неосторожности смерть пациента. Жителю Казани грозит до четырёх лет тюрьмы.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кузбассе следовавший на вызов автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе после столкновения с легковушкой.
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