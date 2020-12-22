Жителя ХМАО обвинили в изнасиловании после отказа от покупки еды

https://static.news.ru/photo/e8f88c78-441f-11eb-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа обвинила своего знакомого в изнасиловании после того, как он отказался покупать для неё продукты. Впоследствии правоохранители выяснили, что в отношении заявительницы мужчина не совершал насильственных действий сексуального характера. В итоге в отношении самой россиянки возбудили уголовное дело о ложном доносе. Об этом журналистам сообщили в региональном СУ СК.

По версии следователей, жительница города Урай в ХМАО 9 июля, находясь в нетрезвом состоянии, обратилась в полицию. Она заявила, что накануне была изнасилована знакомым мужчиной. В ходе проверки было установлено, что у заявительницы отсутствуют следы насилия. А обвиняемый в совершении преступления во время ложного «изнасилования» находился в другом месте.

При этом причиной написания заявления явилась месть обвиняемой за отказ мужчины приобрести за свой счёт и привезти ей домой продукты питания. В отношении заявительницы возбудили дело по статье 360 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления». Ей предъявили обвинения, органы правопорядка выясняют детали произошедшего, — цитирует РИА Новости сообщение от СК.

Как ранее передавал NEWS.ru, в начале декабря в квартире на территории турецкого города Анкара было обнаружено тело гражданки РФ Веры Ч. По информации от местной полиции, в смерти женщины подозревают её мужа, турка Салиха Г.

В последнее перед кончиной время россиянка находилась с мужем в бракоразводном процессе. Женщина неоднократно жаловалась правоохранителям на то, что супруг регулярно её избивает. Кроме того, жертва домашнего насилия обращалась за помощью к медикам.