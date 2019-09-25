https://static.news.ru/photo/22b1f3f2-df93-11e9-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Барнауле мужчину, который подозревается в убийстве своего пятилетнего сына.

По данным СУ СК по Алтайскому краю, инцидент произошёл утром 25 сентября.

42-летний мужчина нанёс не менее четырёх ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну, — говорится в сообщении .

Следователи добавили, что ребёнок не выжил после нападения отца.

В настоящее время ведётся осмотр места происшествия. Дело передано в четвёртый отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Тюменской области нашли и задержали 23-летнюю Викторию Айметдинову, которая накануне похитила полугодовалого младенца у семьи своего бывшего молодого человека и скрылась. Девушка была обнаружена в лесу. Мёртвого ребёнка сотрудники правоохранительных органов нашли неподалёку.