https://static.news.ru/photo/a24ca742-35ec-11ea-908e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Hallstrom/imageBROKER.com/Global Look Press

Две 17-летние жительницы Архангельска подозреваются в убийстве ровесницы. По их словам, причиной расправы над девушкой стал поиск новых ощущений. Первоначально они заявляли, что жертва вела себя заносчиво.

В рамках расследования установлено, что в действительности обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству несовершеннолетней. Свои действия они объяснили желанием испытать новые ощущения, — говорится в сообщении на официальном сайте регионального главка СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Трагедия произошла летом 2019 года. Одна из преступниц 29 июня договорилась встретиться со знакомой девушкой. При встрече её ударили стеклянной бутылкой по голове. Когда она упала, её начали душить ремнём, надели на голову пакет, били бутылками и резали стеклом. Затем фигурантки скрылись с места преступления.

Тело погибшей нашли на следующий день. Следователи быстро установили подозреваемых. На допросе задержанные признались в убийстве и в деталях рассказали, как организовали его.

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