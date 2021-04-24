Жительницу Владимирской области убило молнией

В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области местная жительница погибла от удара молнией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СКР по региону.
В пятницу днём, 23 апреля, во время субботника женщина не успела дойти до укрытия, когда начался дождь с грозой.
Был гром, дождь только начинался, все пошли прятаться. Она не дошла. Обнаружили её уже без признаков жизни, —
пояснилиагентству в ведомстве.
Там добавили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. В администрации Гусь-Хрустального уточнили, что речь идёт о 60-летней сотруднице муниципального ЖКХ Ольге Носковой.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области под удар молнии попали двое подростков 13 и 14 лет. Один из них погиб на месте, а другой был госпитализирован.