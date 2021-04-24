Жительницу Владимирской области убило молнией

https://static.news.ru/photo/91fecf4a-a4e6-11eb-b5b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области местная жительница погибла от удара молнией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

В пятницу днём, 23 апреля, во время субботника женщина не успела дойти до укрытия, когда начался дождь с грозой.

Был гром, дождь только начинался, все пошли прятаться. Она не дошла. Обнаружили её уже без признаков жизни, — пояснили агентству в ведомстве.

Там добавили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. В администрации Гусь-Хрустального уточнили, что речь идёт о 60-летней сотруднице муниципального ЖКХ Ольге Носковой.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области под удар молнии попали двое подростков 13 и 14 лет. Один из них погиб на месте, а другой был госпитализирован.