Жительницу Саратова задержали после нападения с ножом на инспектора ДПС

Жительница Саратова попыталась зарезать ножом инспектора ДПС, оформлявшего протокол дорожно-транспортного происшествия. Сама женщина в аварии участия не принимала. В настоящее время она задержана, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл 27 сентября около 20 часов у дома № 95 по улице Вольская. Когда инспектор документировал ДТП, к его служебному автомобилю внезапно подошла прохожая, не являющаяся участником аварии. Женщина открыла дверь авто и ударила сотрудника ножом в шею.

Как отмечается, удар пришёлся в воротник бушлата, женщину это не остановило, и она ещё несколько раз замахнулась ножом. Затем она попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками Росгвардии.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). О мотивах женщины не сообщается.

Ранее в Красноярске силовики задержали группировку скинхедов, жертвами нападений которых становились мигранты и бездомные. Возбуждено дело по статье о создании экстремистского сообщества и участии в нём. При задержании у молодых людей изъяли ножи и аэрозольные пистолеты «Удар».