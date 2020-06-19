Женщина зарезала двух мужчин у метро на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/55a26a14-b209-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали местную жительницу 1979 года рождения, которая подозревается в убийстве двоих мужчин.

Инцидент произошёл в ночь на 19 июня у станции метро «Царицыно». Согласно данным СКР, между женщиной, её сожителем и его знакомым произошла ссора во время распития спиртных напитков. Подозреваемая нанесла мужчинам множественные ножевые ранения, от которых один скончался на месте, а второй – в больнице.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие намерено направить в суд ходатайство об аресте подозреваемой, сообщает Газета.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодаре 69-летний пенсионер, будучи пьяным, зарезал двух человек. По версии следствия, мужчина пришёл в дом своего соседа и начал с ним ссору из-за приватизации здания. В пылу конфликта он нанёс удары ножом хозяину дома, его жене и сыну. В итоге двое потерпевших скончались.