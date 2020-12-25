Жительницу Казани зверски убили из-за свадьбы

Узнав о планах бывшей супруги выйти замуж во второй раз, мужчина жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК по республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Трагедия произошла в Казани. 38-летний местный житель пришёл домой к бывшей жене и избил её. Этого ревнивцу показалось мало, и он вытащил женщину на балкон, где задушил её.
Полицейским удалось задержать преступника, свою вину он признал. Однако следственные действия продолжаются, а уголовное дело
При этом известно, что после развода пара не общалась и не поддерживала никаких отношений.
Ранее мужчину, проживающего на Сахалине, тоже заподозрили в убийстве возлюбленной, которая рассказала ему, как отдохнула на корпоративной вечеринке. В Южно-Сахалинске в одной из квартир по улице Емельянова было обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. По факту смерти местной жительницы было возбуждено уголовное дело.
Как сообщал NEWS.ru, в пятницу в Екатеринбурге неизвестный застрелил пассажира в маршрутке.