Жительницу Казани зверски убили из-за свадьбы

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Узнав о планах бывшей супруги выйти замуж во второй раз, мужчина жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК по республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла в Казани. 38-летний местный житель пришёл домой к бывшей жене и избил её. Этого ревнивцу показалось мало, и он вытащил женщину на балкон, где задушил её.

Полицейским удалось задержать преступника, свою вину он признал. Однако следственные действия продолжаются, а уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», передаёт РИА Новости.

При этом известно, что после развода пара не общалась и не поддерживала никаких отношений.

Ранее мужчину, проживающего на Сахалине, тоже заподозрили в убийстве возлюбленной, которая рассказала ему, как отдохнула на корпоративной вечеринке. В Южно-Сахалинске в одной из квартир по улице Емельянова было обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. По факту смерти местной жительницы было возбуждено уголовное дело.

Как сообщал NEWS.ru, в пятницу в Екатеринбурге неизвестный застрелил пассажира в маршрутке.