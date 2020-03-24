Полиция Выборга разыскивает злоумышленников, которые закинули гранату через окно в квартиру местной жительницы.
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Для обезвреживания боеприпаса на место прибыли бойцы инженерно-технических подразделений ОМОН. Они установили, что граната является учебной. Правоохранители начали выяснение всех обстоятельств происшествия и поиск лиц, кинувших гранату.
Ранее в марте житель Краснокаменска (Забайкальский край) принёс гранату на разговор со своей бывшей возлюбленной, проходивший в её квартире. Девушка вызвала полицию, после чего мужчина спрятал боеприпас в электрощиток, писал NEWS.ru. Экстренным службам пришлось эвакуировать жильцов с трёх этажей.
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