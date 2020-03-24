https://static.news.ru/photo/d5cb3496-6e7a-11ea-a9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Выборга разыскивает злоумышленников, которые закинули гранату через окно в квартиру местной жительницы.

Как передают «Невские новости», 24 марта в правоохранительные органы обратилась женщина 1982 года рождения, заявившая, что неизвестные разбили ей окно подозрительным предметом. Сотрудники полиции приехали по указанному адресу и обнаружили на полу кухни заявительницы гранату РГД-5.

Для обезвреживания боеприпаса на место прибыли бойцы инженерно-технических подразделений ОМОН. Они установили, что граната является учебной. Правоохранители начали выяснение всех обстоятельств происшествия и поиск лиц, кинувших гранату.

Ранее в марте житель Краснокаменска (Забайкальский край) принёс гранату на разговор со своей бывшей возлюбленной, проходивший в её квартире. Девушка вызвала полицию, после чего мужчина спрятал боеприпас в электрощиток, писал NEWS.ru. Экстренным службам пришлось эвакуировать жильцов с трёх этажей.