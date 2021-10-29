Жительница Якутии пыталась продать 7 кг золота

Жительницу якутского города Нерюнгри задержали при попытке сбыта крупной партии золота. Почти семь килограммов драгоценного металла на сумму свыше 30 миллионов рублей она хотела продать в другом регионе. Об этом сообщает портал SakhaDay со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Республике Саха.
В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ была
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ России.
Ранее за попытку нелегального сбыта полутора тонн изделий из цветных металлов, которые использовались в работе железной дороги, был задержан житель города Холмска на Сахалине. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.