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Жительница Якутии пыталась продать 7 кг золота

09:18, 30 октября 2021
Жительница Якутии пыталась продать 7 кг золота Фото: УФСБ России по Республике Саха
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Жительницу якутского города Нерюнгри задержали при попытке сбыта крупной партии золота. Почти семь килограммов драгоценного металла на сумму свыше 30 миллионов рублей она хотела продать в другом регионе. Об этом сообщает портал SakhaDay со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Республике Саха.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ была установлена личность подозреваемой, ею оказалась уроженка Свердловской области 1960 года рождения, жительница города Нерюнгри. По данным ведомства, у задержанной было изъято рассыпное золото, общий вес которого превысил 6,6 кг. Женщина планировала продать нелегальное золото в другом регионе. С этой целью она привезла его на площадь у железнодорожного вокзала Нерюнгри — Пассажирская.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ России.

Ранее за попытку нелегального сбыта полутора тонн изделий из цветных металлов, которые использовались в работе железной дороги, был задержан житель города Холмска на Сахалине. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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