Жительница Якутии пыталась продать 7 кг золота

Фото: УФСБ России по Республике Саха

В результате столкновения легкового автомобиля с КамАЗом на федеральной трассе в Ингушетии погибли женщина и новорождённый ребёнок. Ещё восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошёл на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил обгон и столкнулся с КамАЗом, двигавшимся навстречу. В результате на месте погибла пассажирка легковушки. По дороге...