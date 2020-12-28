Жительница Тюмени пыталась продать в рабство свою дочь

https://static.news.ru/photo/0c148cc0-493e-11eb-a60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело на жительницу Тюмени. По данным силовиков, она пыталась за миллион рублей продать в рабство свою дочь, рассказала старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в сети Интернет информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг, — сказала представитель ведомства.

По её словам, женщина потребовала за свои «услуги» миллион рублей. После этого она приехала в Москву для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц на севере столицы.

Сделка была частью оперативных мероприятий и после получения денег и передачи ребёнка женщину задержали. Дело возбудили по статье о продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, очередной скандал разгорается в Нижегородской области. Там жительница села Большое Широкое Шахунского района девять лет держала 23-летнюю дочь-инвалида в сексуальном рабстве.

Она принуждала её к близости с мужчинами, а в случае отказа запирала в подвале и лишала еды. Впервые в подвале девушка оказалась в 14 лет, а однажды она провела в нём долгих два года. От одного из своих насильников она родила ребёнка.