Жительница Санкт-Петербурга морила своих детей голодом и сажала на цепь

В Санкт-Петербурге арестована женщина, которая, по версии следствия, наносила восьмилетнему сыну и шестилетней дочери удары руками и деревянной палкой, удерживала их на цепи в коридоре и морила голодом. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое женщина получала на среднюю дочь. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.
По мнению следствия, женщина
Как пишет «Фонтанка», поводом для проверки
Отец младшей дочери полутора лет в апреле 2021 года был осуждён на четыре года за избиение гостя, а её бабушка в 2001 году привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое петербурженка получала на среднюю дочь. Двоих детей госпитализировали, а полуторагодовалую девочку определили в психоневрологический дом ребёнка.
Ранее в Смоленской области было возбуждено уголовное дело в отношении матери, избившей своего сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить». Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, стала жаловаться в социальных сетях на трудности, связанные с материнством. В ходе проверки она рассказала, что в начале лета несколько раз ударила сына ладонью. При этом семейно-бытовые условия проживания годовалого малыша были оценены как удовлетворительные, телесных повреждений на теле мальчика выявлено не было.