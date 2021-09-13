Жительница Санкт-Петербурга морила своих детей голодом и сажала на цепь

В Санкт-Петербурге арестована женщина, которая, по версии следствия, наносила восьмилетнему сыну и шестилетней дочери удары руками и деревянной палкой, удерживала их на цепи в коридоре и морила голодом. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое женщина получала на среднюю дочь. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

По мнению следствия, женщина действовала «из личных неприязненных отношений, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания», и прибегала к насилию систематически. В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). Женщина заключена под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Ей грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Как пишет «Фонтанка», поводом для проверки стал сигнал из школы, где учится старший ребёнок женщины. Мальчик рассказал педагогу, что мать наказывает его за шалости, применяя физическую силу. По предварительной информации, ребёнок недоедал, потому что женщина кормила его объедками, и по ночам брал еду из холодильника. Для того чтобы мальчик не воровал еду, мать сажала его на цепь в коридоре. Так же она, по словам детей, обращалась и со средней дочерью. Жилая комната и другие помещения кишели тараканами и мухами, а дети спали вместе с кошками и собаками.

Отец младшей дочери полутора лет в апреле 2021 года был осуждён на четыре года за избиение гостя, а её бабушка в 2001 году привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Семья жила на детские пособия и пособие по инвалидности, которое петербурженка получала на среднюю дочь. Двоих детей госпитализировали, а полуторагодовалую девочку определили в психоневрологический дом ребёнка.

Ранее в Смоленской области было возбуждено уголовное дело в отношении матери, избившей своего сына за то, что тот мешает ей «безмятежно жить». Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, стала жаловаться в социальных сетях на трудности, связанные с материнством. В ходе проверки она рассказала, что в начале лета несколько раз ударила сына ладонью. При этом семейно-бытовые условия проживания годовалого малыша были оценены как удовлетворительные, телесных повреждений на теле мальчика выявлено не было.