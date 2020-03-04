https://static.news.ru/photo/971b89a2-5e13-11ea-a175-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

На улице Арцыбушевская в Самаре 3 марта произошло ЧП. На один из домов упала стена соседнего здания. Под завалами оказалась семья уроженцев из Таджикистана.

Больше всего пострадали три женщины, которые в этот момент были на кухне — хозяйка квартиры, её сноха и двоюродная сестра. Они убирались после того, как проводили гостей дня рождения одного из детей. Сами дети и мужчины в момент завала находились в гостиной. В этой комнате с потолка ничего не летело. Крыша рухнула над кухней.

Мужчины рассказали журналистам, что сначала они вытащили из дома детей через боковое окно. Потом побежали обратно к кухне. Выяснилось, что хозяйка квартиры, её сноха и сестра оказались под завалом. Один из мужчин позже отметил, что им ещё повезло — если бы крышу не сдвинуло, а произошёл бы прямой удар, то все присутствующие на кухне могли умереть.

Также с сотрудниками СМИ о случившемся поговорила 49-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала, что её волной отбросило и зажало между стулом и плитой. Женщина не понимала, что происходит. Потом она услышала крик сестры и стон снохи — одну из них придавило, а вторую ударило шифером по лицу. Хозяйка отдала сестре свой платок, чтобы та не дышала пылью.

Потом мне спасатели говорят: выходи. А я говорю — не пойду без неё. Они дали мне доски, я завал подпёрла, чтобы ей воздух шёл. Потом нас вытащили. А сестру в больницу забрали, у неё пятка раздроблена со смещением кости, плечо сломано, трамва бедра и руки, голова побаливает. Сейчас врачи ей занимаются, — приводит рассказ женщины «КП-Самара».

Под завалами остались документы семьи, школьные принадлежности детей, одежда и две стиральные машинки. Семья после выяснения обстоятельств ЧП и восстановления документов сможет рассчитывать на социальную поддержку после потери имущества.

В настоящее время родственница хозяйки дома и двое детей находятся в больнице. В Самарском Минздраве заявили, что им оказывается вся необходимая помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, вагон трамвая в Самаре завалился на бок и упал на припаркованные автомобили. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако были повреждены четыре машины. Авария произошла возле торгового центра.