Жительница Ростова-на-Дону умерла на стуле около школы

https://static.news.ru/photo/d5981c50-43a9-11eb-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону местная жительница скончалась на территории школы № 109, сидя на стуле на улице.

Женщина шла мимо учебного заведения, когда ей стало плохо. Она попросила работников школы вызывать ей скорую.

Ей стало плохо, она пришла в школу и попросила помощи, — рассказал источник телеканала «360».

По его словам, несмотря на то что женщина выглядела бледной, её выгнали из помещения на мороз и попросили подождать врачей на улице. Для удобства охранник вынес ей стул, на котором она вскоре скончалась. Собеседник добавил, что женщина пришла в школу именно за помощью, а не по каким-то делам.

По данным издания 161.RU, инцидент произошёл около 12 часов дня. В школе нет медицинской сестры, а врач из поликлиники приходит только по вызову. Скончавшейся был 61 год.

В Следственном комитете по региону заявили, что проверяют обстоятельства смерти женщины. Силовики опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Как писал NEWS.ru, в одной из московских школ во время урока физкультуры умерла ученица. Инцидент произошёл 6 ноября.

Ранее в туалете школы № 112 в Новосибирске обнаружили труп ученицы десятого класса, которая, по предварительным данным, покончила с собой. Незадолго до инцидента она заходила на свою страницу «ВКонтакте», где оставила статус «Произошла смерть».