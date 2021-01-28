Жительница Приморья нашла завёрнутый труп в только что купленной квартире

https://static.news.ru/photo/b9efdc26-6218-11eb-83ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Приморья нашла труп в недавно купленной квартире. По предварительным данным, 40-летняя гражданка приобрела недвижимость в посёлке Новошахтинский. Тело мужчины было завёрнуто в одеяло.

Незадолго до сделки в помещении произошло убийство, передаёт РЕН ТВ. В помещении обнаружили следы крови, молоток и топор.

Вероятного преступника ранее задержали. Им оказался 55-летний гражданин, также проживающий в Приморье. Он уже даёт признательные показания.

Накануне суд в Казани удовлетворил ходатайство следствия и избрал арест в качестве меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве троих человек. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что подозреваемый будет находиться под стражей в больнице для осуждённых до 8 марта, писал NEWS.ru.