Жительница Подмосковья убила отца и бросила его тело в подъезде

В подмосковных Люберцах задержали 43-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве собственного отца. В отношении неё возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на сайте областного главка СКР.

По версии следствия, 24 января между женщиной и её 74-летним отцом произошёл конфликт. Подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове, а затем, завернув тело в пододеяльник, вытащила его в подъезд и оставила на площадке. Мужчина от полученных травм скончался.