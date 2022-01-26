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Жительница Подмосковья убила отца и бросила его тело в подъезде

11:15, 26 января 2022
Жительница Подмосковья убила отца и бросила его тело в подъезде Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В подмосковных Люберцах задержали 43-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве собственного отца. В отношении неё возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на сайте областного главка СКР.

По версии следствия, 24 января между женщиной и её 74-летним отцом произошёл конфликт. Подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове, а затем, завернув тело в пододеяльник, вытащила его в подъезд и оставила на площадке. Мужчина от полученных травм скончался.

Подозреваемая с места преступления скрылась, но полиции удалось установить место её нахождения и задержать.

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