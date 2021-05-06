Жительница Петербурга избила ребёнка, заступаясь за внука

https://static.news.ru/photo/6379c19a-ae7b-11eb-95af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пожилая женщина избила 11-летнего школьника, у которого произошла ссора с её внуком. Отец потерпевшего пожаловался в полицию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону.

Инцидент произошёл вечером 5 мая на улице Окраинная. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как женщина в голубой куртке подходит к подросткам, которые сидят на лавочке и несколько раз бьёт одного из них. При этом тот едва не падает на землю. После этого женщина ещё что-то говорила подростку, эмоционально жестикулируя.

Избитый ребёнок обратился в медучреждение. После осмотра его отпустили домой, а отец мальчика сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники начали проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя девочка попала в больницу после того, как её, предположительно, избил отчим. Если вина будет доказана, то злоумышленника ждёт серьёзное наказание, вплоть до тюремного заключения. Семья девочки уже стояла на профилактическом учёте. Мать ребёнка ранее привлекалась к административной ответственность за неисполнение родительских обязанностей.