https://static.news.ru/photo/4871b4f4-3b7f-11ea-ac92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Жительница Перми 20 января рассказала журналистам о здании, в котором находится мини-отель «Карамель», где в результате аварии погибли пять человек. По её словам, ЧП в этом доме и раньше происходили достаточно часто.

Пермячка подчеркнула, что в 2018 и 2019 годах возле здания трижды случался прорыв трубы.

Рядом с отелем находится детская художественная школа. Её тоже затопило кипятком. До этого руководство школы уже подавало в суд из-за того, что после прошлого прорыва воды были уничтожены все картины, — приводит слова жительницы Перми «360».

Как отметила женщина, она узнала об аварии только утром. В ночное время были слышны крики, однако понять, что произошла трагедия, было невозможно.

Трагедия в пермском мини-отеле «Карамель» унесла жизни пяти человек, в том числе ребёнка. По данным медиков, ещё шестеро пострадали. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за прорыва трубы с кипятком, которая находилась за пределами хостела.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме после инцидента в «Карамели» оценили идею о запрете хостелов в подвалах.