Жительница Новокузнецка провела 10 часов под снежным завалом

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Жительницу Новокузнецка (Кемеровская область) завалило снегом, когда она пыталась очистить крышу дачи. Её смогли спасти только спустя 10 часов.

Как сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории Новокузнецка, в ночь на 9 февраля на пульт единой дежурно-диспетчерской службы позвонила женщина, рассказав, что её взрослая дочь уехала на дачу и пропала. Мать смогла обнаружить машину девушки у дачи.

Прибывшие к загородному дому спасатели предположили, что пропавшую следует искать под кучей снега. Через два часа поисковых работ, при которых использовались лишь лопаты и лавинные щупы, сотрудники экстренных служб нашли шапку и лестницу. Спасатели поняли, что поиски идут в верном направлении. К этому моменту к ним прибыло подкрепление — дежурный караул пожарно-спасательной части.

Девушку извлекли после 10-часового пребывания в снежном плену. Она находилась в очень тяжёлом состоянии. Её госпитализировали и сразу поместили в реанимацию.

8 февраля в селе Сазнево Заринского района Алтая четыре человека погибли и трое пострадали при сходе снежной массы с крыши зернохранилища, писал NEWS.ru. Всего под завалом оказались восемь человек. Только одному из них удалось избежать травм.