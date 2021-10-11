Жительница Москвы выпала из окна с двумя детьми

Жительница столицы выпала из окна многоэтажного дома вместе с двумя малолетними детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл на севере Москвы на Левобережной улице. Согласно предварительной информации, возраст детей составляет четыре года и один месяц.

По сведениям Telegram-канала SHOT, погибшей женщине 33 года. Предполагается, что она упала вместе с детьми с высоты 19 этажа.

На место происшествия сотрудники СКР. Ведомство возбудило уголовное дело по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Следствием предварительно установлено, что женщина самостоятельно взяла детей на руки и выпрыгнула из окна жилого дома.

Столичная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения тел женщины и двух детей. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток выпрыгнул из окна на седьмом этаже в присутствии сотрудников полиции, которых вызвала его мать. Женщина пожаловалась на неадекватное поведение сына и угрозы покончить с собой. Ранее подросток привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и хранение наркотиков.