Жительница Москвы с пивом нарушила самоизоляцию и напала на полицейского

https://static.news.ru/photo/887b5d82-7d76-11ea-bdea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патрульные остановили москвичку, которая нарушила режим самоизоляции. Девушка ударила полицейского и попыталась сбежать.

Инцидент произошёл 11 апреля на улице 2-я Рощинская около дома № 11. Лейтенант полиции вместе с народным дружинником заметили девушку, которая шла с бутылкой пива. Когда её остановили, она начала громко материться, а затем ударила стража порядка в висок, бросила пиво и попыталась сбежать.

Как сообщает телеканал 360, полицейский остановил девушку, схватив за сумку и одежду. Она ударила его рукой, сбила фуражку и стала хватать за форму.

Позже наряд доставил её в ОМВД России по Даниловскому району Москвы. Выяснилось, что во время конфликта с патрульным она была пьяна.

NEWS.ru писал, что в Москве начали массово штрафовать людей за нарушение социальной дистанции.

Всего в России зафиксировано 18328 случаев коронавирусной инфекции (+2558 за последние сутки), 1470 выздоровели. Скончались 148 человек. В Москве число случаев заражения составило 11513, 837 выздоровели, 82 умерли.