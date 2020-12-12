Жительница Молдавии вырезала сердце у родной матери

Жительница молдавского города Комрат в ходе ссоры с родной матерью схватила нож и вырезала ей сердце. Затем убийца бросила внутренний орган на пол и сбежала, сообщили СМИ Молдавии.
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После совершения преступления девушка бросила сердце матери на пол и скрылась. Вскоре она была задержана полицией. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения. Следователи задержали её на 72 часа.
Как сообщал NEWS.ru, ранее житель города Армавир убил свою сожительницу и её девятилетнего брата. В его отношении возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ по Краснодарскому краю.