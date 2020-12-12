Жительница Молдавии вырезала сердце у родной матери

https://static.news.ru/photo/d485ed1c-3cbd-11eb-889a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительница молдавского города Комрат в ходе ссоры с родной матерью схватила нож и вырезала ей сердце. Затем убийца бросила внутренний орган на пол и сбежала, сообщили СМИ Молдавии.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на портал Deschide, перед тем, как вырезать матери сердце, её дочь несколько раз ударила жертву кухонным ножом. Отмечается, что дочь набросилась на мать в ходе ссоры, возникшей из-за того, что та хотела отправить её на лечение о наркотической зависимости.

После совершения преступления девушка бросила сердце матери на пол и скрылась. Вскоре она была задержана полицией. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что девушка находится в состоянии наркотического опьянения. Следователи задержали её на 72 часа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее житель города Армавир убил свою сожительницу и её девятилетнего брата. В его отношении возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ по Краснодарскому краю.