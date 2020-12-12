Жительница Мельбурна попыталась подобрать позу для фото и погибла

https://static.news.ru/photo/f9a63cec-3c7b-11eb-8422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian W. Schaller/wikimedia.org

38-летняя жительница австралийского Мельбурна погибла, когда пыталась подобрать подходящую позу для фотографии во время прогулки в Национальном парке Грэмпианс в штате Виктория.

Австралийка забралась на живописную смотровую площадку Борока. Она слишком близко подошла к защитному барьеру и сорвалась вниз. Её родственники были свидетелями трагедии. Тело погибшей уже извлекли, на месте инцидента работают полицейские, сообщает ABC News.

Ранее житель Казани Марат Якупов умер после отдыха на Занзибаре. Россиянин заразился малярией после ночёвки в пустыне. Через шесть дней после возвращения на родину у него поднялась температура. Якупов обратился за помощью в Республиканскую инфекционную больницу, но медики не смогли ему помочь, мужчина умер из-за отказа внутренних органов.

В Турции 74-летняя россиянка скончалась при загадочных обстоятельствах. Она отправилась на пляж города Аланья, где в воде потеряла сознание. Спасатели вытащили её и отправили в больницу, где туристка умерла. Медики пока не смогли установить причину её смерти.

Как писал NEWS.ru, в октябре 58-летнему жителю Татарстана насмерть зажало голову окном на отдыхе в Турции. Инцидент произошёл в номере отеля, где было неисправное автоматическое окно. По неизвестной причине оно опустилось и придавило голову туристу. Он не смог самостоятельно выбраться и задохнулся. В момент трагедии в номере не было никого из родственников.