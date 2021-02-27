Жительница Махачкалы продала младенца за 800 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/853f6c78-78d7-11eb-a0f2-96000091f725_660.jpg Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Республики Дагестан задержали 28-летнюю жительницу Махачкалы за продажу своего новорождённого ребёнка. Младенца она оценила в 800 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершённая в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Согласно его материалам, подозреваемая решила продать ребёнка за несколько месяцев до его рождения. В конце 2020 года она нашла покупательницу, но та впоследствии сообщила в полицию.

Сделка с условным покупателем состоялась 26 февраля. После неё мать младенца была задержана. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательства. Решается вопрос о заключении подозреваемой под арест, сообщается на сайте республиканского управления СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что жители дагестанского города Избербаш продали пятилетнюю девочку, которую родная мать отдала им на воспитание. Сделка была совершена без ведома родительницы. Узнав о случившемся, она заявила в полицию.