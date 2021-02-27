Жительница Махачкалы продала младенца за 800 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов Республики Дагестан задержали 28-летнюю жительницу Махачкалы за продажу своего новорождённого ребёнка. Младенца она оценила в 800 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершённая в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Согласно его материалам, подозреваемая решила продать ребёнка за несколько месяцев до его рождения. В конце 2020 года она нашла покупательницу, но та впоследствии сообщила в полицию.
Сделка с условным покупателем состоялась 26 февраля. После неё мать младенца была задержана. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательства. Решается вопрос о заключении подозреваемой под арест,
Ранее NEWS.ru писал, что жители дагестанского города Избербаш продали пятилетнюю девочку, которую родная мать отдала им на воспитание. Сделка была совершена без ведома родительницы. Узнав о случившемся, она заявила в полицию.