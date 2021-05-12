«Внучка тряслась долго»: жительница Казани о нападении на школу

https://static.news.ru/photo/cfe7ecf6-b3c3-11eb-b39d-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Жительница Казани Любовь Ивановна рассказала о реакции внучки-первоклассницы на инцидент в гимназии № 175. Девочка во время нападения находилась в школе на уроке, пишет РИА Новости.

Женщина сообщила, что была в это время на работе в соседнем доме. Сначала она услышала крики и выстрелы, а после к школе подъехали полиция, скорая и спасатели. В это время первоклассница была в здании.

Учительница с ними была, дверь закрыли. Он стучался к ним, но они тихо сидели. А потом директор по громкой связи объявила, чтобы все сидели в классах, никуда не выходили, — рассказывает Любовь.

Она отметила, что ребята выполняли требования педагогов. Как только стрелка поймали, детей вывели из здания через школьный двор.

Внучку отец забрал, она тряслась долго. Пришлось давать успокоительное, — добавила женщина.

По её словам, родные стараются не напоминать ребёнку о произошедшем. Неизвестно, потребовалась ли девочке специальная психологическая помощь.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Им оказался Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.