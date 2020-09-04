Жительница Германии подозревается в убийстве своих пятерых детей

https://static.news.ru/photo/91892a8c-ee3f-11ea-abfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Oelbermann via www.imago-ima/www.imago-images.de/GlobalLookPress

Полицейские в Германии расследуют гибель пятерых детей.

Тела несовершеннолетних были обнаружены 3 сентября 2020 года в одной из квартир в городе Золинген (земля Северная Рейн-Вестфалия) их бабушкой, которая проживает в другом городе, сообщил глава местного МВД Герберт Ройль в эфире немецкого телеканала n-TV.

Министр внутренних дел региона отметил, что 27-летняя женщина вместе со своим 11-летним сыном пыталась совершить самоубийство на вокзале Дюссельдорфа. Уточняется, что женщина получила серьёзные травмы, а её сын не пострадал, сообщает РИА Новости.

Полиция расследует причины смерти погибших детей. Самому младшему ребёнку был один год, а самому старшему — восемь лет. В убийстве пятерых детей подозревается их мать.

Как писал NEWS.ru ранее, 53-летний житель города Воскресенска Московской области Владислав Воробьёв убил свою супругу — воспитательницу младшей группы детского сада. Убийство произошло в образовательном учреждении. Пьяный мужчина перелез через забор учреждения и зашёл в помещение младшей группы, где находились дети. Он несколько раз ударил жену ножом. От полученных ранений она скончалась.