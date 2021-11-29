Жительница эвакуированного дома в Коломне рассказала о ситуации с гранатой

Жители эвакуированного из-за гранаты дома в подмосковной Коломне — дружные и живут без скандалов, заявила одна из его жительниц. Висящую на двери гранату нашёл сосед, который выходил в магазин. Возможно, это чья-то злая шутка, передаёт слова очевидца телеканал «360».

С чем связать это, мы не знаем. У нас соседи все дружные, нет конфликтов, скандалов и всего прочего. Обнаружил гранату сосед, который выходил в магазин. Мы подозреваем, что это чья-то злая шутка. Может быть, детская, — предположила собеседница телеканала.

Она уточнила, что граната была привязана к дверной ручке. По её словам, жильцы были вынуждены провести долгое время на улице, так как полицейские и сапёры осматривали место происшествия.

Из здания, расположенного на улице Спирина, было эвакуировано 30 человек. Однокомнатная квартира, к двери которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру Валерию Сипливых. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в микрорайоне Московский города Брянска. Происшествие случилось в ночь на 24 октября. В момент взрыва компания молодых людей распивала в квартире спиртное. В результате детонации взрывного устройства 29-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и погиб на месте.