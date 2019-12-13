https://static.news.ru/photo/057a97a8-1dcd-11ea-b0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина из подмосковного города Долгопрудный сдала в аренду гастарбайтерам комнату своих детей. Выходцы из Средней Азии проживали там совместно с тремя несовершеннолетними детьми и 14-летней племянницей женщины.

О незаконном хостеле в полицию сообщил отец «предпринимательницы». Мужчина пожаловался на неизвестных людей, которые отказываются покидать квартиру. Полицейские совместно с органами опеки приехали в квартиру. Выяснилось, что в каждой комнате и в коридоре стояли двухъярусные кровати. В квартире стоял плохой запах и повсюду была грязь. Мать троих детей поставили на учёт.

Сообщается, что женщина пообещала исправить ситуацию и выселить всех жильцов. Однако спустя некоторое время полицейские вновь обнаружили в квартире незаконный хостел.

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