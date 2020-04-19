Жители Тюмени избили старушку-инвалида во дворе дома

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Мужчина и женщина в Тюмени, недалеко от областной клинической больницы восстановительного лечения, избили старушку-инвалида. Видеозапись жестокого обращения к бабушке попала в Сеть.

Инцидент на камеру записал один из жителей дома, во дворе которого развивались события. На кадрах видно, как женщина и мужчина пытаются усадить старушку в инвалидное кресло. Та не может встать и кричит. Мужчина пытается установить кресло так, что пожилая россиянка не падала. После того, как бабушку всё же удалось усадить, женщина начала бить старушку по лицу и по ногам.

Очевидец, снявший момент избиения на камеру, обратился в полицию. Позднее он рассказал о произошедшем журналистам.

Я сидел дома, смотрел телевизор и услышал вопли. Женщина называла старушку «баба Катя», небрежно хватала ее сначала за куртку, а потом ударила. Когда они посадили бабушку в коляску, то отвезли ее в третий подъезд, а потом уехали на такси, — приводит слова очевидца издание 72.RU.

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